Сковородки будут как новые: всего два ингредиента помогут справиться с застаревшим жиром

Благодаря этим способам — ваши сковородки будут блестеть.

Мытье посуды — это одна из самых нелюбимых частей любой уборки, а особенно когда дело доходит к сковородкам и застаревшему жиру. Мы уже писали, как отмыть жирную посуду в холодной воде, а теперь рассказываем, как вернуть блеск даже самым грязным сковородкам.

Так, как обычные моющие средства для решения такой проблемы не подходят, ведь удаляют только свежий жир, можно использовать небольшую хитрость, которой пользуются многие опытные домохозяйки, пишет belnovosti.

Как отмыть грязные сковороды

Сода с хозяйственным мылом — универсальное средство, которое подходит не только для сковородок. Оно справится с любыми загрязнениями как на кухне, как и в ванной комнате. Как приготовить: нарежьте стандартный кусок хозяйственного мыла и растворите массу в 100 мл кипятка до полного растворения. Затем добавьте три большие ложки соды, и средство можно использовать.

Перекись водорода — средство удаляет жирный налет и даже нагар. Смешайте соду с перекисью водорода, чтобы смесь по консистенции напоминала пасту. Нанесите смесь на сковородку и оставьте на 15 минут, а после смойте соду с помощью чистой влажной тряпки.

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