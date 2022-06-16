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Названа главная ошибка, из-за которой трескается капуста: как этого избежать

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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От чего трескается капуста
От чего трескается капуста

Трещины появляются на кочанах капусты неслучайно

Очень досадно, если выращенные в течение всего лета кочаны капусты вдруг начинают "трещать по швам". Оказывается, все дело в неправильном поливе культуры. Ранее мы писали, зачем замачивать семена капусты перед посадкой. В этом материале расскажем, как избежать растрескивания капусты.

Как пишет belnovosti, из-за редкого полива листья, которые нуждались во влаге, начинают активно ее поглощать и, соответственно, расти. В связи с тем, что листья внутри кочана развиваются быстрее, головка капусты не справляется с их напором, что приводит к возникновению трещин.

Как избежать растрескивания капусты

Не второстепенную роль играет температура воздуха. Если за окном умеренная погода, капусту нужно поливать раз в неделю (на 1 квадратный метр 10-12 литров воды). Во время жаркой погоды полив нужно сделать более частым – до 2 раз в неделю. Если погода знойная, следует проводить дождевание утром и вечером. При этом почва должна промокнуть на глубину 20-30 сантиметров.

Ранее "Телеграф" писал, что нужно делать, чтобы получить большой урожай капусты.

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#Капуста #Огород