Почему опадают завязи с огурцов: быстрый способ справиться с проблемой

Если обеспечить огурцы необходимым питанием, они будут радовать щедрым урожаем до самой осени.

Чтобы получить хороший урожай огурцов, культуру нужно постоянно удобрять, хорошо за ней ухаживать, а также защищать от различных вредителей. И только тогда растение порадует вас отменным урожаем, и не будет скидывать завязи.

А делает растение это чаще всего это в результате недостаточного питания, пишет belnovosti. И чтобы этого избежать, нужно восполнить дефицит калия у огурцов. Как это сделать, далее в материале.

Почему завязи на огурцах опадают и что с этим делать

Огурцам, особенно гибридным сортам, чтобы плодоносить, нужно много питательных веществ, а в особенности калия, ведь именно он отвечает за формирование и рост плодов. И если вовремя не внести подкормку, то растение начнет избавляться от плодов, которые не сможет вырастить.

Прежде чем удобрять калием, нужно понять что причина именно в этом, ведь завязи могут опадать и при недостатке света, влаги, холодных температурах или твердой почве.

Как подкормить огурцы калием

Монофосфат калия. Эта подкормка содержит калий и фосфор, которые также улучшают вкусовые качества огурцов.

Эта подкормка содержит калий и фосфор, которые также улучшают вкусовые качества огурцов. Гумат калия. Это органическое удобрение, которое хорошо усваивается растениями и дополнительно содержит другие питательные вещества.

Это органическое удобрение, которое хорошо усваивается растениями и дополнительно содержит другие питательные вещества. Древесная зола. Это простое удобрение отлично подходит для обеспечения растений калием. Плюс оно содержит фосфор, кальций, магний и другие минералы. Для приготовления удобрения следует развести 150 г золы в 10 литрах воды и оставить на 1,5—2 часа. Настоем поливать огурцы под корень, примерно 0,5 л под растение.

Ранее "Телеграф" писал, что нужно посадить возле огурцов, чтобы получить урожай 2 раза больше без удобрений.