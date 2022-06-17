Почему опадают завязи с огурцов: быстрый способ справиться с проблемой
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Если обеспечить огурцы необходимым питанием, они будут радовать щедрым урожаем до самой осени.
Чтобы получить хороший урожай огурцов, культуру нужно постоянно удобрять, хорошо за ней ухаживать, а также защищать от различных вредителей. И только тогда растение порадует вас отменным урожаем, и не будет скидывать завязи.
А делает растение это чаще всего это в результате недостаточного питания, пишет belnovosti. И чтобы этого избежать, нужно восполнить дефицит калия у огурцов. Как это сделать, далее в материале.
Почему завязи на огурцах опадают и что с этим делать
Огурцам, особенно гибридным сортам, чтобы плодоносить, нужно много питательных веществ, а в особенности калия, ведь именно он отвечает за формирование и рост плодов. И если вовремя не внести подкормку, то растение начнет избавляться от плодов, которые не сможет вырастить.
Прежде чем удобрять калием, нужно понять что причина именно в этом, ведь завязи могут опадать и при недостатке света, влаги, холодных температурах или твердой почве.
Как подкормить огурцы калием
- Монофосфат калия. Эта подкормка содержит калий и фосфор, которые также улучшают вкусовые качества огурцов.
- Гумат калия. Это органическое удобрение, которое хорошо усваивается растениями и дополнительно содержит другие питательные вещества.
- Древесная зола. Это простое удобрение отлично подходит для обеспечения растений калием. Плюс оно содержит фосфор, кальций, магний и другие минералы. Для приготовления удобрения следует развести 150 г золы в 10 литрах воды и оставить на 1,5—2 часа. Настоем поливать огурцы под корень, примерно 0,5 л под растение.
Ранее "Телеграф" писал, что нужно посадить возле огурцов, чтобы получить урожай 2 раза больше без удобрений.