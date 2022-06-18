Как повысить сладость моркови: добавьте в воду для полива всего один простой ингредиент

Раскрыт секрет выращивания моркови, который поможет повысить их сладость

Даже посадив сладкие сорта моркови, огородник обязан прикладывать усилия, чтобы добиться действительно сладкого урожая. Эксперты уверяют, что для повышения сладости культуры полив обычной водой не ограничивается.

Опытные дачники примешивают к ней одно простое средство, которое можно найти в закромах любой кухни, и это поваренная соль, пишет belnovosti.

Зачем добавлять поваренную соль у воду для полива моркови

Отмечается, что благодаря хлориду натрия ускоряется усваивание питательных веществ морковью из почвы. Подсоленная вода отпугивает вредителей, а сами корнеплоды при этом становятся более сладкими. Кроме того, благодаря этому средству можно избежать загнивания моркови.

Как повысить сладость моркови с помощью поваренной соли

В 10 л воды размешиваем 1 ст. л. соли. Тщательно перемешиваем средство в воде до ее полного растворения. Перед поливом убеждаемся, что почва увлажнена. За весь период развития растения поливаем морковь водой с добавлением поваренно соли всего 2 раза.

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