Когда начинается Петров пост в 2022-м: дата, главные запреты в этот период
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Дата поста зависит от даты Святой Троицы и в этом году длится с 20 июня по 11 июля
В понедельник, 20 июня, согласно церковному календарю, у христиан начинается Петров пост (Петропавловский пост, Апостольский пост, Петровка). Он закончится 11 июля, накануне великого православного праздника Петра и Павла, который приходится на 12 июля. Обычно продолжительность Петрова поста может колебаться от 8 до 42 дней.
"Телеграф" рассказывает об истории Петрова поста, а также о питании и запретах в этот период.
Петров пост 2022: история
Петров пост посвящен Петру и Павлу — двум самым первым ученикам Христа, которые отдали свои жизни и души служению Богу. Согласно легенде, апостол Петр начал этот пост по просьбе женщин, которые хотели заставить мужчин меньше есть продукты, которые были дефицитны на то время.
Петров пост 2022: что нельзя есть в этот период
В течение всего Петрова поста нельзя кушать мясо, молочные продукты и яйца. Во вторник, четверг, субботу и воскресенье позволительна рыба (Петр и Павел были рыбаками). Самые строгие дни поста (сухоядение) — в среду и пятницу. Церковь рекомендует в этот период отказаться от алкоголя и других вредных привычек.
В сезон ягод, фруктов, овощей и зелени выбор блюд достаточно широкий, так что голодными ходить не придется.
Петров пост 2022: что нельзя делать в этот период
- Брать кредиты и занимать деньги.
- Венчаться и играть свадьбу.
- Работать после захода солнца.
- Шить, вязать, рукодельничать.
- Состригать волосы, ногти.
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