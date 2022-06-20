Что категорически нельзя есть и делать в Петров пост-2022

В Петров пост нельзя употреблять мясные и молочные продукты

В понедельник, 20 июня, у христиан восточного обряда начинается Петров пост, который заканчивается в канун дня Петра и Павла. В пост верующим важно не нарушать традиции и есть только разрешенные продукты.

"Телеграф" рассказывает, какие в этот день существуют запреты, которые необходимо соблюдать во время поста.

Петров пост 2022: что можно, а что нельзя есть

Петров пост считается нестрогим: нельзя употреблять только мясо, молочные продукты и яйца. Позволительна рыба, но в среду и пятницу ее употреблять запрещено.

По вторникам и четвергам можно использовать для приготовления пищи растительное масло.

Во время поста нельзя употреблять алкоголь — можно только пригубить вино.

Петров пост 2022: чего нельзя делать

Венчаться и жениться, крестить детей.

Давать деньги взаймы.

Заниматься гаданием.

Состригать волосы, ногти.

Шить, вязать, рукодельничать.

Работать после захода солнца.

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