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Что категорически нельзя есть и делать в Петров пост-2022

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Петров пост в 2022 году
Петров пост в 2022 году

В Петров пост нельзя употреблять мясные и молочные продукты

В понедельник, 20 июня, у христиан восточного обряда начинается Петров пост, который заканчивается в канун дня Петра и Павла. В пост верующим важно не нарушать традиции и есть только разрешенные продукты.

"Телеграф" рассказывает, какие в этот день существуют запреты, которые необходимо соблюдать во время поста.

Петров пост 2022: что можно, а что нельзя есть

  • Петров пост считается нестрогим: нельзя употреблять только мясо, молочные продукты и яйца. Позволительна рыба, но в среду и пятницу ее употреблять запрещено.
  • По вторникам и четвергам можно использовать для приготовления пищи растительное масло.
  • Во время поста нельзя употреблять алкоголь — можно только пригубить вино.

Петров пост 2022: чего нельзя делать

  • Венчаться и жениться, крестить детей.
  • Давать деньги взаймы.
  • Заниматься гаданием.
  • Состригать волосы, ногти.
  • Шить, вязать, рукодельничать.
  • Работать после захода солнца.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие государственные праздники отмечаются в июне 2022 года.

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#Запреты #Петров пост