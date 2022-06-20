Что категорически нельзя есть и делать в Петров пост-2022
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В Петров пост нельзя употреблять мясные и молочные продукты
В понедельник, 20 июня, у христиан восточного обряда начинается Петров пост, который заканчивается в канун дня Петра и Павла. В пост верующим важно не нарушать традиции и есть только разрешенные продукты.
"Телеграф" рассказывает, какие в этот день существуют запреты, которые необходимо соблюдать во время поста.
Петров пост 2022: что можно, а что нельзя есть
- Петров пост считается нестрогим: нельзя употреблять только мясо, молочные продукты и яйца. Позволительна рыба, но в среду и пятницу ее употреблять запрещено.
- По вторникам и четвергам можно использовать для приготовления пищи растительное масло.
- Во время поста нельзя употреблять алкоголь — можно только пригубить вино.
Петров пост 2022: чего нельзя делать
- Венчаться и жениться, крестить детей.
- Давать деньги взаймы.
- Заниматься гаданием.
- Состригать волосы, ногти.
- Шить, вязать, рукодельничать.
- Работать после захода солнца.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие государственные праздники отмечаются в июне 2022 года.