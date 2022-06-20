Как вернуть белизну пожелтевшему белью: понадобятся всего 2 ингредиента

Чтобы не скупать дорогие отбеливатели, можно опробовать недорогие альтернативы

Белые вещи имеют свойство терять свою первоначальную белизну и сменяют ее либо на желтизну, либо на серость. О том, как сохранить цвет одежды при стирке, мы писали ранее. В этом материале пойдет речь о том, как освежить и вернуть ослепительность белому белью.

Рецепт всего из двух ингредиентов подходит для белья, даже кружевного, и футболок с рисунками. Об этом пишет ukr.media. Это отбеливающий стиральный порошок и нашатырный спирт.

Как вернуть белым вещам первоначальную белизну

В 1 л горячей, около 50 градусов воды растворяем 2-3 ст.л. порошка и 2 ст. л. нашатырного спирта. Все перемешиваем до полного растворения. В полученном растворе вручную слегка перемываем, а затем замачиваем белье. Оставляем белье замачиваться на 1-3 часа. Затем снова вручную немного стираем вещи, а после — полоскаем белье любым способом.

Ранее "Телеграф" писал, как правильно постирать вещи из секонд-хенда, чтобы убрать специфический запах.