Звезда "95 квартала" Кошевой рассказал, от чего у него наворачиваются слезы во время войны

Для комика, как и для всех украинцев, это больная тема

Известный украинский шоумен и актер юмористической студии "Квартал 95" Евгений Кошевой заявил, что больше всего его расстраивает ситуация с украинцами, которые вынуждены покидать свои дома из-за войны с россией.

Об этом 39-летний артист рассказал "Звездному пути", когда выступал с коллективом "кварталу" в Польше. "Я не знаю. Просто кому-то уже, наверное, нет куда возвращаться. Ой, давайте следующий вопрос", — тяжело вздыхает шоумен.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Кошевой добавил, что больше всего он соскучился за переполненными улицами Киева и "тех городов, которых, к сожалению, уже нет".

"Но обязательно все отстроим. Все будет Украина", — заявил комик.

Напомним, что поддерживают украинцев сейчас голливудский знаменитости. Так, вслед за всемирно известной актрисой Анджелиной Джоли, недавно посетившей Украину, нашу страну решил поддержать еще один голливудский актер Бен Стиллер. На днях Стиллер приехал во Львов, а 20 июня его заметили в городке Макаров на Киевщине.