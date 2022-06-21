Государственная немецкая телекомпания высмеяла двойника путина (ВИДЕО)

Уже много лет ходят слухи о двойниках путина, но в последнее время о них заговорили активнее

В сатирическом проекте Deutsche Welle "Заповедник", в выпуске №222, жестко высмеивается т.н. питерский международный экономический форум и участие в нем двойника путина.

В частности, актриса, изображающая Маргариту Симоньян, которая была модератором панели с участием Путина и Президента Казахстана Токаева, после сворачивания декораций забирает и уносит со сцены картонного путина.

В последнее время в СМИ активно распространяется информация о тяжелой болезни и даже смерти российского президента, в связи с чем российские власти начали использовать его двойников. На т.н. питерском международном экономическом форуме произошел публичный демарш Президента Токаева, отказавшегося признавать "лнр" и "днр" и получать орден Александра Невского, который связывают с тем, что он распознал использование организаторами мероприятия двойника путина (больше об этом скандале читайте по ссылке).

Полностью программу можно просмотреть по ссылке: