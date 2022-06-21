Как отмыть сковороду от нагара за 5 минут: простейший способ
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О такой проблеме легко забыть при помощи народных методов борьбы.
Со временем каждая домохозяйка сталкивается с такой проблемой, как застаревший жир и нагар на сковородке. Прежде чем чистить посуду различной бытовой химией, а то и выбрасывать ее, попробуйте воспользоваться одним средством, которое есть на каждой кухне.
Справиться с нагаром и жирными пятнами, а также сберечь деньги, поможет обычный уксус, пишет belnovosti. Этот дешевый и доступный продукт поможет отмыть сковороду всего за несколько минут.
Как отмыть сковороду за 5 минут
- Поставьте сковороду на огонь, и в разогретую посуду влейте уксус таким образом, чтобы он покрыл все загрязнения. После к уксусу нужно добавить аналогичное количество воды.
- Жидкость должна покипеть пять минут, а после нужно выключить огонь.
- Затем тщательно промойте сковороду под проточной водой и вытереть.
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