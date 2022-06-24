Как избавиться от неприятного запаха стиральной машинки

Элементарные правила очистят стиральную машину и помогут продлить срок ее использования

Если в стиральной машинке чувствуется неприятный запах, но вряд ли мы сможем получить свежую и приятно пахнущую одежду с ее помощью. Не допускайте ошибок, которые "убивают" стиральную машину, и вовремя проводите "поддерживающие стирки" – лучший способ очистки техники.

Как передает "Телеграф", лайфхаком по очистке стиральной машины от неприятного запаха делится издание Express. Нехитрые действия не только решат проблему с запахом, а и продлят жизнь устройства.

Четыре простых шага помогут удалить запахи, известковый налет и мыльную пену, а также убить микробы. Как избавиться от затхлого запаха в стиральной машине в домашних условиях:

Очистите ящики для моющих средств. Старые отложения порошков могут привести к некачественным результатам стирки, а также к полной блокировке машины. Используйте жидкость для мытья посуды и горячую воду. Проникнуть во все уголки можно с помощью старой зубной щетки. Фильтр для улавливания пуха, монет, заколок и другой мелочи должен быть чистым. Отвинтите крышку фильтра и вытащите все, что его засоряет. Очистите резиновый уплотнитель. Используйте горячую воду и чистящее, а затем протрите сухой салфеткой. Последний шаг — запуск пустой горячей стирки, чтобы промыть все отсеки машины.

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