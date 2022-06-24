Как избавиться от неприятного запаха стиральной машинки
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Элементарные правила очистят стиральную машину и помогут продлить срок ее использования
Если в стиральной машинке чувствуется неприятный запах, но вряд ли мы сможем получить свежую и приятно пахнущую одежду с ее помощью. Не допускайте ошибок, которые "убивают" стиральную машину, и вовремя проводите "поддерживающие стирки" – лучший способ очистки техники.
Как передает "Телеграф", лайфхаком по очистке стиральной машины от неприятного запаха делится издание Express. Нехитрые действия не только решат проблему с запахом, а и продлят жизнь устройства.
Четыре простых шага помогут удалить запахи, известковый налет и мыльную пену, а также убить микробы. Как избавиться от затхлого запаха в стиральной машине в домашних условиях:
- Очистите ящики для моющих средств. Старые отложения порошков могут привести к некачественным результатам стирки, а также к полной блокировке машины. Используйте жидкость для мытья посуды и горячую воду. Проникнуть во все уголки можно с помощью старой зубной щетки.
- Фильтр для улавливания пуха, монет, заколок и другой мелочи должен быть чистым. Отвинтите крышку фильтра и вытащите все, что его засоряет.
- Очистите резиновый уплотнитель. Используйте горячую воду и чистящее, а затем протрите сухой салфеткой.
- Последний шаг — запуск пустой горячей стирки, чтобы промыть все отсеки машины.
Ранее "Телеграф" рассказывал, нужно ли выключать стиральную машинку из розетки после стирки. Вы могли не знать об этом! А также мы писали, для чего нужен третий отсек в лотке стиральной машины.