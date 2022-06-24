Как вымыть до блеска дверцу душевой кабины: средство, доступное каждому

Очиститель стекол автомобиля может пригодится и в ванной комнате

Кроме распространенной проблемы с плесенью в ванной комнате, которая легко решается, нарушить чистоту может грязная дверца душевой кабины. На перегородках могут скапливаться стойкие загрязнения, которые не так просто оттереть. Используйте для мытья душевой нестандартное средство — автомобильный очиститель стекол.

Как передает "Телеграф", лайфхаком по очистке душевой перегородки в ванной поделилось издание Express. Этим способом мытья дверцы душевой кабины давно пользуются хорошие хозяйки.

Отложения на поверхности душевой перегородки могут привести к накоплению накипи. Один из наиболее эффективных методов борьбы с таким загрязнением, как ни странно, пена для очистки стекол автомобиля. Воспользоваться им совсем просто: приобретите средство (в хозотделе супермаркета или в автомагазине), вымойте стекла душевой кабины с помощью тряпки из микрофибры круговыми движения, а затем – вытрите поверхность насухо.

Кроме того, что вы получите качественный результат, такой способ поможет поддерживать чистоту душевой кабины. Дело в том, что в автомобильных очистителях стекол есть составляющие, позволяющие предотвратить образование новых пятен от воды.

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