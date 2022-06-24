Как быстро убрать пятна пота на одежде: секретный рецепт чудо-раствора

Понадобится всего перекись водорода и средство для посуды

Необязательно покупать дорогие пятновыводители. Когда время поджимает, избавиться от пятен пота на светлой одежде можно с помощью перекиси водорода и средства для посуды.

Действенным лайфхаком поделилась блогерша из Австралии Шантель Мила в TikTok. Раствор из перекиси и чистящего средства может легко и быстро удалить желтые следы с поверхности ткани.

Как избавиться от пятен пота на одежде

В бутылке с пульверизатором смешиваем жидкость для мытья посуды с перекисью водорода в соотношении 1:2. Наносим средство на проблемный участок. Оставляем на 10 минут, после чего отправляем вещь в стирку.

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