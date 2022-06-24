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Как быстро убрать пятна пота на одежде: секретный рецепт чудо-раствора

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Как избавиться от пятен пота на одежде дома Новость обновлена 24 июня 2022, 15:05
Как избавиться от пятен пота на одежде дома

Понадобится всего перекись водорода и средство для посуды

Необязательно покупать дорогие пятновыводители. Когда время поджимает, избавиться от пятен пота на светлой одежде можно с помощью перекиси водорода и средства для посуды.

Действенным лайфхаком поделилась блогерша из Австралии Шантель Мила в TikTok. Раствор из перекиси и чистящего средства может легко и быстро удалить желтые следы с поверхности ткани.

Как избавиться от пятен пота на одежде

В бутылке с пульверизатором смешиваем жидкость для мытья посуды с перекисью водорода в соотношении 1:2. Наносим средство на проблемный участок. Оставляем на 10 минут, после чего отправляем вещь в стирку.

@mama_mila_ The easy way to remove underarm deodorant stains for good #laundryhacks #hometips #diyspray ♬ gimme gimme gimme - glwkstrs ❀

Ранее "Телеграф" писал, как вернуть первоначальную белизну белым вещам.

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#Пятна #Стирка #Лайфхаки