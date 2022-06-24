Как быстро убрать пятна пота на одежде: секретный рецепт чудо-раствора
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
- 24
Понадобится всего перекись водорода и средство для посуды
Необязательно покупать дорогие пятновыводители. Когда время поджимает, избавиться от пятен пота на светлой одежде можно с помощью перекиси водорода и средства для посуды.
Действенным лайфхаком поделилась блогерша из Австралии Шантель Мила в TikTok. Раствор из перекиси и чистящего средства может легко и быстро удалить желтые следы с поверхности ткани.
Как избавиться от пятен пота на одежде
В бутылке с пульверизатором смешиваем жидкость для мытья посуды с перекисью водорода в соотношении 1:2. Наносим средство на проблемный участок. Оставляем на 10 минут, после чего отправляем вещь в стирку.
@mama_mila_ The easy way to remove underarm deodorant stains for good #laundryhacks #hometips #diyspray ♬ gimme gimme gimme - glwkstrs ❀
Ранее "Телеграф" писал, как вернуть первоначальную белизну белым вещам.