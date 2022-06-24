Как очистить чайник от накипи: два супердешевых способа

Средства, которые понадобятся для мытья чайника, есть на каждой кухне

Избавиться от известкового налета в чайнике можно с помощью, буквально, подручных средств. И не придется тратиться на "химию", ведь уксус и лимонная кислота наверняка найдутся на вашей кухне. Последняя, к слову, может пригодиться и для отбеливания манжетов и воротника на белой рубашке.

Как передает "Телеграф", лайфхаками по очистке чайника от накипи поделилось издание Express. Хотя эти два способа довольны бюджетны, эффективность вас порадует.

Два способа, чтобы избавиться от накипи в чайнике:

С помощью лимонной кислоты. Оставьте лимонный сок с водой, чтобы она покрывала нижние элементы на дне чайника, примерно на полчаса. Затем кипятите этот раствор в течение 15 минут. После этого отключите от источника питания и дайте остыть. Протрите прибор мягкой губкой, 4-5 раз промойте чайник чистой водой. С помощью белого уксуса. Приготовьте раствор из равных частей белого уксуса и воды, затем наполните чайник примерно на три четверти. Доведите чайник до кипения. Когда он остынет, промойте его несколько раз, чтобы удалить известковый налет. Затем прокипятите чистую воду и еще раз промойте, чтобы удалить запах и вкус уксуса.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как справиться с засором труб с помощью подручных средств. Этот эффективный лайфхак понравится любой хозяйке. А также мы писали о том, зачем натирать кухонные шкафы растительным маслом.