Как избавиться от колорадских жуков на картошке: действенные способы опытных дачников

Появление колорадских жуков губительно для посадок культуры

Ежегодно огородники сталкиваются с проблемой – как избавиться от колорадского жука. Особенно страдает от их появления картофель — эти насекомые губительны для ее урожая.

По этой причине необходимо как можно скорее избавиться от вредителей на грядках, пишет belnovosti. Кроме правил агротехники и севооборота, есть еще несколько способов, благодаря которым клубни картофеля будут целыми.

Как избавиться от колорадских жуков на картошке

При осенней или весенней перекопке хорошо помогает внесение в грунт суперфосфата. На одну сотку нужно брать килограмм средства. Также это растение можно высаживать пораньше.

При посадке овощей необходимо засыпать в лунку по 100 граммов древесной золы.

Необходимо убирать сорняки, особенно за пару недель до сбора урожая.

Колорадских жуков нужно собирать вручную. Это можно провернуть при помощи приманки: вкопайте банку с сырыми дольками картофеля, чтобы горлышко тары выступало немного над землей — насекомые сами приползут к лакомству. Затем бросьте вредителей в солевой раствор или в смесь воды и керосина.

Есть еще одно средство, которое поможет избавиться от жука. О нем мы писали ранее.