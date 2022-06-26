Как вырастить крупную и сладкую морковь: не пропустите 4 важных этапа

Осуществить правильный уход за культурой не так уж и сложно

Морковь — один из самых распространенных овощей на земле. Эта культура неприхотлива, однако на практике не у всех даже опытных владельцев огородов вырастает хорошая морковь. Кроме того, что морковь нужно удобрять, ее еще и нужно правильно прореживать, поливать и насыщать кислородом.

О четырех важных этапах корректного ухода за морковью пишет belnovosti. Благодаря этим действиям культура вырастет крупной, ровной и сладкой.

Как ухаживать за морковью: 4 важных действия

Прореживание

Дожидаемся момента, когда появятся несколько настоящих листочков. Затем прореживаем так, чтобы между ростками оставалось расстояние в 2 см. Через две недели процедуру повторяем, однако на сей раз между всходами оставляем пространство в 6 см.

Правильный полив

После появления всходов, только по истечению 10 дней занимаемся поливкой.

Насыщение кислородом

Регулярное рыхление оказывает позитивное воздействие на культуру.

Подкормки

В первом летнем месяце отдаем предпочтение комплексным удобрениям, зеленым настоям (на основе сорняков) и золе. Составляем график внесения подкормок и не забываем осуществлять полив до начала процедуры.

Добавим, что морковь можно вырастить в пакетах — это сэкономит место на огороде.