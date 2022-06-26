Как вырастить крупную и сладкую морковь: не пропустите 4 важных этапа
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Осуществить правильный уход за культурой не так уж и сложно
Морковь — один из самых распространенных овощей на земле. Эта культура неприхотлива, однако на практике не у всех даже опытных владельцев огородов вырастает хорошая морковь. Кроме того, что морковь нужно удобрять, ее еще и нужно правильно прореживать, поливать и насыщать кислородом.
О четырех важных этапах корректного ухода за морковью пишет belnovosti. Благодаря этим действиям культура вырастет крупной, ровной и сладкой.
Как ухаживать за морковью: 4 важных действия
Прореживание
Дожидаемся момента, когда появятся несколько настоящих листочков. Затем прореживаем так, чтобы между ростками оставалось расстояние в 2 см. Через две недели процедуру повторяем, однако на сей раз между всходами оставляем пространство в 6 см.
Правильный полив
После появления всходов, только по истечению 10 дней занимаемся поливкой.
Насыщение кислородом
Регулярное рыхление оказывает позитивное воздействие на культуру.
Подкормки
В первом летнем месяце отдаем предпочтение комплексным удобрениям, зеленым настоям (на основе сорняков) и золе. Составляем график внесения подкормок и не забываем осуществлять полив до начала процедуры.
Добавим, что морковь можно вырастить в пакетах — это сэкономит место на огороде.