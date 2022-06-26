Как быстро избавиться от пятен пота на одежде: способ, который работает на 100%

Не торопитесь избавляться от любимой футболки или рубашки, ее еще можно "спасти".

Увы, но не всегда обычная стирка справляется с некоторыми загрязнениями, к примеру следами от пота или от травы, из-за чего часто даже самую любимую вещь приходится выбрасывать. Однако прежде чем это делать можно воспользоваться народными методами. Ранее мы писали, как убрать запах пота с одежды без стирки, а теперь рассказываем, как справиться с проблемой похуже — как вывести желтые пятна от пота со светлых вещей.

Своим чудо-способом, который пленил десятки тысяч пользователей TikTok, поделилась австралийская блогерша Шантель Мила. Оказывается, избавиться от пятен пота на одежде светлых оттенков могут помочь два "продукта", которые наверняка есть в каждом доме.

Как избавиться от пятен пота на светлой одежде

Для того чтобы легко и быстро вывести желтые следы с ткани нужно взять средство для мыться посуды и перекись водорода. Эти два ингредиента нужно смешать в соотношении один к двум (перекиси в два раза больше), залить этот раствор в бутылку с пульверизатором, и нанести средство на грязные места на футболке.

Читайте также: Категория Lifestyle Как освежить одежду, если на стирку нет времени: эффективные лайфхаки Эти хитрости не заменяют стирку, а дают эффект лишь на время, поэтому не злоупотребляйте.

Оставьте вещь на 10 минут, а после просто постирайте в стиральной машинке.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сделать так, чтобы одежда после стирки не тускнела, и как вернуть яркость выцветшим вещам.