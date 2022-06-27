Эти манипуляции в июне-июле с малиной завалят вас урожаем: все очень просто
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 51
Эта ягода считается привычной гостьей каждого сада или огорода. Конечно, малина очень любит разрастаться и "захватывать" чужую территорию, что не всегда хорошо, но никто не поспорит о приятном вкусе и пользе сладкой ягоды.
Рост и развитие малины в большей степени зависят от условий выращивания. Полезными советами по выращиванию ягоды поделились в belnovosti. Издание пишет, что стоит провести ряд нехитрых агротехнических мероприятий, чтобы в конечном итоге получить большой и вкусный урожай малины.
Как ухаживать за малиной: 3 важных действия
1. Прореживание
На 1 кв. м малинника должно приходится не более 15-20 кустов.
2. Полив
Поливаем малину раз в 2-3 дня в сухие и жаркие дни.
3. Подкормка
На ведро воды используем 2 ст. л. суперфосфата. Растворяем подкормку в небольшом количестве горячей воды. Выливаем раствор в ведро с обычной водой. На каждый куст малины выделяем по 5 л средства.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно замораживать малину на зиму.