Эти манипуляции в июне-июле с малиной завалят вас урожаем: все очень просто

Эта ягода считается привычной гостьей каждого сада или огорода. Конечно, малина очень любит разрастаться и "захватывать" чужую территорию, что не всегда хорошо, но никто не поспорит о приятном вкусе и пользе сладкой ягоды.

Рост и развитие малины в большей степени зависят от условий выращивания. Полезными советами по выращиванию ягоды поделились в belnovosti. Издание пишет, что стоит провести ряд нехитрых агротехнических мероприятий, чтобы в конечном итоге получить большой и вкусный урожай малины.

Как ухаживать за малиной: 3 важных действия

1. Прореживание

На 1 кв. м малинника должно приходится не более 15-20 кустов.

2. Полив

Поливаем малину раз в 2-3 дня в сухие и жаркие дни.

3. Подкормка

На ведро воды используем 2 ст. л. суперфосфата. Растворяем подкормку в небольшом количестве горячей воды. Выливаем раствор в ведро с обычной водой. На каждый куст малины выделяем по 5 л средства.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно замораживать малину на зиму.