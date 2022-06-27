Когда День Конституции 2022 в Украине: дата праздника и будет ли дополнительный выходной

День Конституции Украины – один из самых главных праздников страны.

Каждое лето украинцы отмечают один из самых важных и основных праздников в году. — День Конституции. Конституция — это главный закон нашей страны и в 2022-м году ему исполняется 26 лет.

В этом материале "Телеграф" собрал все подробности об этом празднике: когда и как оно отмечается, его история и будет ли дополнительный выходной в 2022 году в условиях войны. А также бонусом, мы составили небольшую подборку ярких поздравительных картинок с Днем Конституции.

День Конституции Украины: дата

Дата празднования Дня Конституции фиксирована и не меняется. Ежегодно праздник главного закона в Украине отмечается 28 июня. В 2022 он приходится на вторник, и украинской Конституции исполняется 26 лет.

День Конституции Украины: история

Начало создания Конституции с провозглашения Акта Независимости Украины 24 августа 1991 года, когда перед украинским руководством стала стратегическая задача — восстановить государственность, укрепить ее правовые основы и принять новый свод законов и правил.

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Шесть лет депутаты трудились над главным законом страны, и начиная с 1990 года было предложено около 15 разных проектов Конституции. И наконец, 28 июня 1996 года в 9 часов 18 минут Верховная Рада приняла и ввела в действие долгожданную Конституцию Украины.

Принятие Конституции Украины закрепило правовые основы независимого государства, его территориальную целостность и суверенитет. Конституция является Основным законом государства и имеет наивысшую юридическую силу.

Будет ли дополнительный выходной в День Конституции

Традиционно День Конституции — это всегда дополнительный выходной, так как это государственный праздник. Однако в условиях действия военного положения он был отменен. Это будет обычный рабочий вторник, работа в который оплачивается в обычном порядке.

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