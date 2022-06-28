Пять растений, которые отпугнут клеща на дачном участке

Борьба с клещами в огороде – ежегодная проблема дачников, но она решаема

Укусы клещей опасны как для людей, так и для домашних животных. Огромное количество этих паразитов может обитать прямо на вашем дачном участке и огороде. Опытные дачники советуют высаживать определенные растения, которые предотвратят нашествие нежелательных насекомых.

Как передает "Телеграф", способом борьбы с клещами на даче делится ресурс UkrMedia. В материале сообщается, что "растения-помощники" приживаются очень быстро.

Пять растений, которые помогут отпугнуть клеща с дачного участка и огорода:

Фасоль — отлично защищает участок не только от клещей, а и от комаров и мошек. Особенно удачно борется с жужжащими гадами лимская фасоль.

— отлично защищает участок не только от клещей, а и от комаров и мошек. Особенно удачно борется с жужжащими гадами лимская фасоль. Полынь – ее специфический запах эффективно "отражает атаки" огородных вредителей, в том числе и клещей.

– ее специфический запах эффективно "отражает атаки" огородных вредителей, в том числе и клещей. Гвоздика – клещи терпеть не могут запах этого растения, так что побоятся даже заглянуть к вам на участок.

– клещи терпеть не могут запах этого растения, так что побоятся даже заглянуть к вам на участок. Герань – поможет отпугнуть и клещей, и мошек, и комаров. Еще один плюс – весьма неприхотливое растение.

– поможет отпугнуть и клещей, и мошек, и комаров. Еще один плюс – весьма неприхотливое растение. Бархатцы – стойкий аромат цветов мгновенно донесется до клещей и они уберутся прочь с вашего огорода.

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