Незаменимый помощник: для чего использовать нашатырный спирт на огороде

Всего ложка нашатырного спирта за минуты разгонит надоедливых вредителей

Оказывается, нашатырный спирт — это не только полезное удобрение для огурцов, но и очень эффективное средство для борьбы с различными вредителями на огороде, которые так и норовят съесть весь урожай. Многие дачники активно используют нашатырь в огороде, и называют его незаменимым помощником.

Нашатырный спирт отлично помогает в борьбе против опасных насекомых, которые портят растения, нанося непоправимый вред урожаю, пишет издание belnovosti. Более того, поскольку нашатырь — это еще и источник азота, то огородные культуры усваивают его наилучшим образом.

Как использовать нашатырный спирт в огороде

Оказывается, активное использование нашатыря, поможет вам забыть о таких вредителях на вашем огороде, как медведки, муравьи, мушки, слизни, а также о тли и проволочнике. Главное периодически обрабатывать растения раствором из нашатыря.

Читайте также: Категория Lifestyle Зачем подкармливать помидоры томатной пастой: проверенное годами удобрение На основе томатной пасты можно приготовить отличную подкормку.

Как его приготовить:

от тли — на 10 литров воды возьмите 2,5-3 ст. л нашатыря. Для большего прилипания можно добавить жидкое мыло. Опрыскивание проводите по листу.

— на 10 литров воды возьмите 2,5-3 ст. л нашатыря. Для большего прилипания можно добавить жидкое мыло. Опрыскивание проводите по листу. от проволочника — на ведро воды нужно развести 1 ст. л нашатырного спирта.

— на ведро воды нужно развести 1 ст. л нашатырного спирта. от морковной мухи — обработайте культуры раствором 1 ч. л нашатыря на 1 ведро воды.

— обработайте культуры раствором 1 ч. л нашатыря на 1 ведро воды. от медведки — 3 ст. л нашатырного спирта смешайте с 10 л воды. Поливать нужно лунки еще до посадки растений.

Ранее "Телеграф" объяснял, зачем поливать помидоры марганцовкой.