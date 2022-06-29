Незаменимый помощник: для чего использовать нашатырный спирт на огороде
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Всего ложка нашатырного спирта за минуты разгонит надоедливых вредителей
Оказывается, нашатырный спирт — это не только полезное удобрение для огурцов, но и очень эффективное средство для борьбы с различными вредителями на огороде, которые так и норовят съесть весь урожай. Многие дачники активно используют нашатырь в огороде, и называют его незаменимым помощником.
Нашатырный спирт отлично помогает в борьбе против опасных насекомых, которые портят растения, нанося непоправимый вред урожаю, пишет издание belnovosti. Более того, поскольку нашатырь — это еще и источник азота, то огородные культуры усваивают его наилучшим образом.
Как использовать нашатырный спирт в огороде
Оказывается, активное использование нашатыря, поможет вам забыть о таких вредителях на вашем огороде, как медведки, муравьи, мушки, слизни, а также о тли и проволочнике. Главное периодически обрабатывать растения раствором из нашатыря.
Как его приготовить:
- от тли — на 10 литров воды возьмите 2,5-3 ст. л нашатыря. Для большего прилипания можно добавить жидкое мыло. Опрыскивание проводите по листу.
- от проволочника — на ведро воды нужно развести 1 ст. л нашатырного спирта.
- от морковной мухи — обработайте культуры раствором 1 ч. л нашатыря на 1 ведро воды.
- от медведки — 3 ст. л нашатырного спирта смешайте с 10 л воды. Поливать нужно лунки еще до посадки растений.
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