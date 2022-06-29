Веселый хаос: почему стоит посмотреть новый "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия"

Уже несколько недель не спадает ажиотаж вокруг ленты

Одна из главных кинопремьер лета 2022 в Украине, — выход новой части супергеройского фильма Marvel про Доктора Стрэнджа.

Эту киноленту многие фанаты ждали с нетерпением, и она вызвала большой резонанс, на фоне чего "Телеграф" решил кратко рассказать, стоит ли ее смотреть.

Как известно, первая часть рассказывает про нейрохирурга, который в аварии повредил свои руки, после чего в поисках средства, которое могло бы его исцелить, приобрел сверхспособности в Тибете.

Во второй части события развиваются после "Человек-паук: Нет пути домой" и первого сезона сериала "Локи", — там Доктор Стрэндж случайно открывает портал в мультивселенную, где встречает собственного злого двойника. Чтобы ликвидировать последствия своей ошибки, он объединяется с Алой ведьмой Вандой.

В ходе развития сюжета появляются все новые их копии, а также многие другие герои киновселенной Марвел.

Изначально жанр был заявлен как "ужасы", но позже сюжет переписали больше под фэнтези и приключения.

Главные роли сыграли Бенедикт Камбербэтч и Элизабет Олсен.

Предлагаем ознакомиться с трейлером к фильму на украинском языке:

Фильм вышел в прокат несколько недель назад, однако только закончил показываться в кино, и теперь его можно посмотреть посредством ряда онлайн-кинотеатров, в числе которых Kinogo, Kinoukr.com и многие другие.

Стоит заметить, что новый "Доктор Стрэндж" вызвал неоднозначную реакцию зрителей. С одной стороны, их очень порадовали спецэффекты, — с другой же многие сетуют, что за картинкой теряются сюжет и герои.

Однако очень хвалят работу, которую проделал режиссер Сэм Рэйми. Фильм называют смесью драмы, комедии и клаустрофобного ужаса, беспорядочным и иногда глуповатым.

Rotten Tomatoes дал оценку в 6,5/10, Metacritic, — 61/100, а на PostTrak 82% зрителей дали положительную оценку.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, каким будет продолжение популярного сериала "Игра в кальмара".