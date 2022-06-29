Гороскоп Таро на июль 2022 для всех знаков: что пророчат карты на второй месяц лета

У некоторых появятся новые возможности для развития

Второй месяц лета в 2022 году будет непростой для многих, однако некоторым он даст массу возможностей.

"Телеграф" сделал расклад по картам Таро, к чему стоит быть готовым каждому знаку Зодиака. Вот какие карты выпали:

Овен — Двойка мечей

Второе название карты — Владыка восстановленного мира, и она может говорить о том, что Вы истощены всеми последними событиями, хотите отрешиться от мира и забыть о всех проблемах. По возможности дайте себе время восстановиться, уделите себе любимому побольше времени и чуть меньше читайте новости.

Телец — перевернутая Колесница

В этом положении карта показывает, что в июле Ваши эмоции могут взять верх над разумом, что может повлечь за собой импульсивные, саморазрушительные и рискованные поступки. Велик риск компульсивного переедания, злоупотребления алкоголем и соблазну погрузиться в мир сериалов.

Близнецы — Семерка пентаклей

Еще эта карта называется "Настойчивость". Она значит, что в ближайший месяц Вы можете увидеть наконец плоды своих трудов, но по какой-то причине они не сильно Вас обрадуют, — возможно, Вы хотели большего, или вообще чего-то другого. Проведите больше времени с родными, сделайте близкому человеку сюрприз, уделите время себе.

Рак — Тройка мечей

К сожалению, это карта "Владыка печали", и она одна из самых драматичных в колоде. В ближайший месяц в Вашей жизни что-то может пойти не так, и Вы скорее всего ничего не сможете предпринять, чтобы спасти положение. В личной жизни может быть болезненное расставание.

Лев — Рыцарь мечей

Эта карта предсказывает внезапные, неожиданные события, возможно даже конфликт. Однако если Вы будете действовать решительно, хладнокровно, и не станете пропускать мимо ушей советы окружающих, Вы обязательно продвинетесь в своих планах в июле.

Дева — перевернутая Королева мечей

Второй месяц лета может принести Вам малоприятные сюрпризы, ознаменоваться нетерпимостью, грубостью, лицемерием в отношениях с окружающими.

Весы — перевернутая Тройка жезлов

В этом положении карта указывает, что возможно Вы схватились за все сразу, из-за чего что-то может повалиться из рук, а с коллегами возникнуть споры и недопонимание, — постарайтесь не хвататься за все сразу, чтобы хоть что-то довести до конца.

Скорпион — перевернутый Туз мечей

В перевернутом виде карта триумфа превращается в меч, поражающий Вас самих, — в июле Вы можете заболеть, наткнуться на проблемы с работой или в отношениях.

Стрелец — Четверка пентаклей

Это Владыка земной власти, и он обещает Вам успех в материальном плане, если Вы будете осторожны и рассудительны.

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Козерог — Паж мечей

Карта говорит, что Вы можете столкнуться с критикой в свой адрес, должны быть к этому готовы, и принять ее как опыт и пищу для размышлений, а не становиться в контратаку. Тогда Вы сможете стать мудрее и лучше.

Водолей — Дьявол

Это карта страха и ошибок, которые совершаются под его влиянием. Настоятельно рекомендуем Вам проанализировать свою жизнь, поскольку Дьявол возникает, когда речь идет о нездоровых отношениях, токсичности, обмане, которые Вы возможно и не замечаете.

Рыбы — Правосудие

Это карта показывает, что Вам будет проще достичь равновесия в жизни, сбалансировать различные сферы, привести дела в порядок. Также легко будет учиться чему-то новому.

Напомним, ранее "Телеграф" делал расклад Таро для всех знаков, кому повезет с деньгами до конца этого лета.