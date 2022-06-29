Как вырастить чеснок размером с кулак: секрет в правильной подкормке

Опытные огородники знают, как подкармливать чеснок летом

Каким будет ваш урожай чеснока — определяет период подкормки в июне и июле. Особенно важно уделить внимание овощам в конце текущего месяца и на протяжении следующего. Опытные дачники рекомендуют использовать для подкормки чеснока фосфор и калий.

Как передает "Телеграф", правилами подкормки чеснок в июньско-июльский период поделился ресурс UkrMedia. По словам огородников, грамотно подобранная подкормка приведет к роскошному урожаю в будущем.

Так, в последних числах июня огородники подкармливают чеснок фосфорно-калийным составом. Дело в том, что фосфор и калий – главные "строители" массы, то есть наращивание объема головок чеснока зависит от двух этих веществ.

Как подкармливать чеснок в июне-июле:

Возьмите отстоянную и прогретую на солнце воду. Для стандартной порции прикормки используйте 10 л жидкости. Разбавьте в воде по 20 г сульфата магния, суперфосфата и сульфата калия. В междурядьях сделайте небольшие бороздки. На один погонный метр приходится по 1 литру подкормки.

По мнению дачников, именно от текущего сезона подкормки зависит, вырастут хилые овощи или чеснок вымахает размер с кулак.

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