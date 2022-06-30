Укр

Двум знакам Зодиака карты Таро обещают много хорошего в июле

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Валерия Куценко Валерия Куценко
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Карты Таро дают хороший прогноз для знаков Стрелец и Рыбы на второй месяц лета Новость обновлена 30 июня 2022, 10:41
Карты Таро дают хороший прогноз для знаков Стрелец и Рыбы на второй месяц лета

У этих знаков получится подзаработать денег и решить проблемы

Пятый месяц войны у многих ознаменуется самыми разномастными трудностями, однако для двух знаков Зодиака июль будет очень удачным.

Как говорит расклад по картам Таро, который "Телеграф" сделал для всех знаков, повезет Стрельцам и Рыбам.

Для Стрельцов выпала карта Четверка пентаклей, второе название которой, — Владыка земной власти. Эта карта обещает успех во всех финансовых и материальных аспектах.

Дисциплина и организованность позволит Стрельцам сделать шаг к экономической стабильности и благополучию.

Рыбам выпала карта Правосудие. Она говорит о том, что в июле Рыбы получат вознаграждение за приложенные труды, смогут уравновесить свою жизнь, привести дела в порядок.

Если Рыб кто-то обидел, то в июле можно ждать извинений, если были какие-то сложности, то они скорее всего разрешатся. Также это благоприятный период для этого знака, чтобы научиться чему-то новому.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, каким знакам повезет с деньгами до конца лета по картам Таро.

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