Урожая не будет: самые распространенные ошибки при выращивании кабачков

Совершая эти ошибки, у вас не получиться собрать хороший урожай кабачков.

Кабачки – это достаточно неприхотливое в выращивании растение, однако если неправильно их правильно поливать и не вносить им нужную подкормку, получать большой урожай этого овоща. Стоит отметить, что процесс правильного выращивания кабачков начинается еще до их посадки.

Если при высадке или в процессе выращивания этого овоща вы пренебрегли основными правилами, то хорошего урожая кабачков вам не видать, пишет издание belnovosti. Какие ошибки не стоит совершать — читайте далее.

Самые распространенные ошибки в выращивании кабачков

Неправильный выбор места — для к кабачков нужно выбирать более высокие части участка. Если таких нет, то нужно сделать приподнятые грядки. Таким образом земля будет быстрее прогреваться и просыхать после дождя.

Недостаток света. Кабачки – светолюбивое растение, поэтому затененные участки им не подходят.

Кабачки – светолюбивое растение, поэтому затененные участки им не подходят. Неправильное питание — важно все делать в меру. Для кабачков опасен как недостаток, так и переизбыток нужных им веществ.

— важно все делать в меру. Для кабачков опасен как недостаток, так и переизбыток нужных им веществ. Недостаточное опыление. С одной стороны от огородника это не особо зависит, однако опылить растение можно и без насекомых. Для этого нужно перенести пыльцу с мужского растения (стебель с ровной цветоножкой) на женский цветок (бутон с маленькой завязью).

Ранее "Телеграф" писал, что нужно садить рядом с кабачками, чтобы получить обильный урожай.