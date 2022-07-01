Урожая не будет: самые распространенные ошибки при выращивании кабачков
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Совершая эти ошибки, у вас не получиться собрать хороший урожай кабачков.
Кабачки – это достаточно неприхотливое в выращивании растение, однако если неправильно их правильно поливать и не вносить им нужную подкормку, получать большой урожай этого овоща. Стоит отметить, что процесс правильного выращивания кабачков начинается еще до их посадки.
Если при высадке или в процессе выращивания этого овоща вы пренебрегли основными правилами, то хорошего урожая кабачков вам не видать, пишет издание belnovosti. Какие ошибки не стоит совершать — читайте далее.
Самые распространенные ошибки в выращивании кабачков
- Неправильный выбор места — для к кабачков нужно выбирать более высокие части участка. Если таких нет, то нужно сделать приподнятые грядки. Таким образом земля будет быстрее прогреваться и просыхать после дождя.
- Недостаток света. Кабачки – светолюбивое растение, поэтому затененные участки им не подходят.
- Неправильное питание — важно все делать в меру. Для кабачков опасен как недостаток, так и переизбыток нужных им веществ.
- Недостаточное опыление. С одной стороны от огородника это не особо зависит, однако опылить растение можно и без насекомых. Для этого нужно перенести пыльцу с мужского растения (стебель с ровной цветоножкой) на женский цветок (бутон с маленькой завязью).
Ранее "Телеграф" писал, что нужно садить рядом с кабачками, чтобы получить обильный урожай.