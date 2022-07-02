Зачем поливать кабачки черным чаем: результат вас удивит

Как оказалось, черный чай — это не только напиток, то и хорошее удобрение.

Чтобы получить хороший урожай кабачков, нужно знать, как их правильно выращивать, а также чем их удобрять, чтобы получать большой и щедрый урожай. Многие огородники просто скупают различные удобрения в специальных магазинах, тратя на них много денег, даже не зная, что одна из самых лучших подкормок "прячется" у них на кухне.

Оказывается, обычный черный чай может помочь увеличить количество завязей, а также улучшить качество и вкус кабачков. Благодаря такой подкормке овощи растут большими и мясистыми, пишет prostoway.

Как и зачем поливать кабачки черным чаем

Такая подкормка вносится всего лишь дважды: первый раз – после укоренения и появления двух листочков, а во второй – после появления первых завязей. Благодаря черному чаю, овощи будут расти здоровыми и с крепкими корнями. Более того, напиток стимулирует образование завязей, что увеличивает плодоношение.

Для приготовления удобрения из черного чая нужно:

Засыпьте 50 г черного чая и 50 г сахара в 3 литра горячей воды и хорошо все перемешайте; Отдельно в 3 литра воды засыпьте 3 горсти луковой шелухи и прокипятите 15-20 минут; После луковый отвар остудите и смешайте с чаем; Готовую смесь разведите в 25 литрах воды и под каждый куст кабачков вылейте по литре раствора.

Ранее "Телеграф" писал, что нужно садить рядом с кабачками, чтобы получить обильный урожай.