Названа тройка самых ленивых знаков Зодиака

На первое место попадают Рыбы, которые ленятся чаще и больше других

Положение звезд и планет, под которыми мы родились, напрямую влияет на наш характер, убеждены астрологи. Например, ранее астрологи называли тройку самых обидчивых знаков Зодиака, а теперь выделили самых ленивых.

Рыбы

На первое место попадают Рыбы, которые ленятся чаще и больше других. Рыбам лень вообще всё. Единственное, что им не лень делать, — это имитировать бурную деятельность, однако это касается лишь тех моментов, когда уже ну совсем никак нельзя имитировать деятельность не менее бурную, но умственную.

Телец

Серебряная медаль достается Тельцам, которые в отличие от всех остальных знаков предаются лени не просто с чувством, толком, удовольствием, но и без малейших угрызений совести. Потому что мудрые Тельцы нутром понимают: человек создан для лени как птица для полета. Ну ладно, не человек – Телец.

Лев

Открывают тройку лидеров Львы со своей любимой присказкой "Не царское это дело". Не царским делом может быть назначено всё, что Льву в данный момент лень делать, — от мытья посуды до сдачи квартального отчета. Хотя нет, про квартальный отчет мы, конечно, загнули: чтобы его сдать, надо все-таки работать, а не должность занимать и штаны просиживать. А такое Львам, понятное дело, лень.

Ранее астрологи назвали знаки Зодиака, которые рискуют всю жизнь прожить в одиночестве.