Чем подкормить баклажаны, чтобы получить урожай на зависть всем соседям: полезные лайфхаки

Без тщательного и грамотного ухода за баклажанами сложно добиться обильного плодоношения.

Баклажаны — это одна из самых прихотливых и капризных огородных культур, за которыми нужен тщательный уход. Поэтому если посадили на свое участке этот овощ, будьте готовы к тому, что вам нужно будет их постоянно подкармливать и поливать.

Если вы хотите получить хороший урожай, то грядкам с этим овощем следует уделить повышенное внимание. Однако и подкармливать баклажаны также следует с умом, если вы хотите получить по-настоящему щедрый урожай, пишет belnovosti.

Чем удобрять баклажаны для хорошего урожая

В период наращивания вегетативной массы под кусты нужно подсыпать удобрение их компоста и перегноя или замульчировать почву для баклажанов органикой. В таком случае лучше выбирать активную мульчу.

Также для этого растения очень важен правильный полив. Рекомендации, что это нужно делать лишь раз в неделю, не позволят вам собрать большой урожай. Полив нужно проводить по потребности. В воду также лучше добавлять подкормку, особенно в период плодоношения. Для этого вполне подойдут водорастворимые комплексные удобрения, в составе которых есть макро- и микроэлементы. Очень важно проводить полив только теплой водой.

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