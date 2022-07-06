Три простых средства, благодаря которым огурцы растут в 5 раз быстрее

Без этих подручных ингредиентов на огороде не обойтись

Чтобы помидоры росли лучше и быстрее, опытные дачники используют в качестве подкормки аспирин, а щедрый урожай огурцов можно получить с помощью трех простых вариантов полива. Самое важное, что не идет речь о "химии", ведь для подкормки-раствор понадобятся только натуральные ингредиенты.

Как пишет "Телеграф", о секретах выращивания огурцов пишет издание Ukr.Media. По словам опытных огородников, только три определенных жидкости обеспечат здоровые, крепкие и вкусные плоды.

Чем нужно поливать огурцы на огороде, чтобы они лучше росли

Вариант первый – теплая вода. Мало кто знает, но огурцам противопоказан полив холодной воды из источника. Овощи могут даже заболеть из-за этого. Так что лучше настаивать жидкость в бочках, чтобы вода нагрелась до приемлемой температуры — 25-30 градусов.

Вариант второй – гной. Необходимо разбавить гной с водой в соотношении 1 к 10. Этим раствором следует подкармливать почву, когда на кустах появляются листья.

Вариант третий – вода и мед. Казалось бы, как мед может помощь на дачном участке, но и здесь от него есть польза. Попробуйте растворить 1 чайную ложку меда в стакане воды и сбрызнуть этим раствором растения. Медовый запах привлечет пчел, которые опыляют огурцы, в результате на кустах появится много плодов.

Ранее "Телеграф" рассказал, чем необходимо подкармливать баклажаны. Действенные лайфхаки помогут получить небывалый урожай.

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