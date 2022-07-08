Какие подкормки нельзя использовать для огурцов, когда появились первые плоды

Подкормки, которые важны в начале сезона, не подходят растениям в период созревания плодов

В период созревания огурцов многие огородники допускают серьезные ошибки, когда подкармливают культуру неподходящими для этого периода удобрениями. Ранее мы писали о жидких подкормках для огурцов, а теперь акцентируем внимание на удобрениях, которыми нельзя кормить овощи во время начала плодоношения.

Об использовании удобрений, которые только вредят культуре в период созревания плодов, пишет belnovosti.

Чем нельзя подкармливать огурцы, когда появляются первые плоды

Не стоит удобрять огурцы в такое время удобрениями на основе помета или навоза. Исключение: только хорошо перепревший навоз.

Также нельзя использовать нашатырный спирт, потому что это приведет к жированию растений и болезням. Учитывайте также то, что и от переизбытка аммиака могут желтеть и отваливаться завязи культуры.

Лучше обратить внимание на травяные настои. Они безопасны и подходят в качестве профилактики от пожелтевших листьев.

Ранее "Телеграф" рассказывал, зачем поливать огурцы на огороде нашатырным спиртом.