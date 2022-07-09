После этой подкормки урожай картошки будет шикарным: всего 3 этапа
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После внесения этих удобрений почва становится более плодородной
Как и любой другой огородной культуре, картофелю требуются удобрения — они повышают качество клубней и их размер.
Каждый дачник знает, что специальные подкормки питают почву важными для роста и развития растений веществами. В основном картофель подпитывают три раза, пишет belnovosti.
Когда и чем подкармливать картофель
- В период активного роста ботвы. Вносятся удобрения с содержанием азота.
- Во время бутонизации. В этот период вносятся подкормки с калием (подойдет древесная зола).
- В период цветения. Вносятся удобрения с большим содержанием фосфора (навозная жижа).
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