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После этой подкормки урожай картошки будет шикарным: всего 3 этапа

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Чем подкармливать картофель в июле
Чем подкармливать картофель в июле

После внесения этих удобрений почва становится более плодородной

Как и любой другой огородной культуре, картофелю требуются удобрения — они повышают качество клубней и их размер.

Каждый дачник знает, что специальные подкормки питают почву важными для роста и развития растений веществами. В основном картофель подпитывают три раза, пишет belnovosti.

Когда и чем подкармливать картофель

  1. В период активного роста ботвы. Вносятся удобрения с содержанием азота.
  2. Во время бутонизации. В этот период вносятся подкормки с калием (подойдет древесная зола).
  3. В период цветения. Вносятся удобрения с большим содержанием фосфора (навозная жижа).

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