После этой подкормки урожай картошки будет шикарным: всего 3 этапа

После внесения этих удобрений почва становится более плодородной

Как и любой другой огородной культуре, картофелю требуются удобрения — они повышают качество клубней и их размер.

Каждый дачник знает, что специальные подкормки питают почву важными для роста и развития растений веществами. В основном картофель подпитывают три раза, пишет belnovosti.

Когда и чем подкармливать картофель

В период активного роста ботвы. Вносятся удобрения с содержанием азота. Во время бутонизации. В этот период вносятся подкормки с калием (подойдет древесная зола). В период цветения. Вносятся удобрения с большим содержанием фосфора (навозная жижа).

Читайте также: Категория Lifestyle Какие подкормки нельзя использовать для огурцов, когда появились первые плоды Подкормки, которые важны в начале сезона, не подходят растениям в период созревания плодов

Ранее "Телеграф" писал, как избавиться от колорадского жука.