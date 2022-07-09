Растения, которые помогут выгнать кротов из вашего дачного участка

Этот вредитель больше не принесет вреда вашему урожаю

Кроты — это непрошенные, однако не такие злостные вредители, чем колорадский жук, тля, муравьи. Что посадить на огороде, чтобы защитить его от насекомых, мы писали ранее.

От присутствия крота на огороде имеются негативные последствия, пишет bb.lv. Прокладывая свои ходы, эти зверьки повреждают корни высаженных культур. Опытные дачники знают множество способов изгнать с огорода кротов, и один из них — высаживание на участке некоторых растений.

Как избавиться от кротов на даче

Высаживайте на участке фасоль, лук, чеснок или горох. В этих случаях кроты точно не захотят обосноваться на вашем огороде. Также в норы можно закладывать мелко порубленный чистотел, который для этих вредных зверьков является своеобразным отпугивателем.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как избавиться от тли на огороде.