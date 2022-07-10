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День Петра и Павла 2022: что категорически нельзя делать в этот праздник

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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В день Петра и Павла начинался период свадеб
В день Петра и Павла начинался период свадеб

Считается, что Петров день — это верхушка лета.

Во вторник, 12 июля, христиане восточного обряда отмечают один из самых важных церковных праздников — День Петра и Павла. В этот день православная церковь почитает память апостолов Петра и Павла — ближайших учеников Иисуса Христа, которые приняли мученическую смерть во имя своей веры.

В этот день принято с самого утра идти в церковь исповедоваться и причащаться, отстояв службу. У Петра и Павла просят о заступничестве, защите от темных сил и об исцелении болезней. Также в этот день принято устраивать праздничные семейные обеды и проводить время общаясь с близкими.

Однако этот праздник также окутан и многими запретами. Если их нарушить, то можно навлечь на себя беды и несчастья.

Что нельзя делать в день Петра и Павла 2022:

  • Нельзя венчаться.
  • Не рекомендуется купаться в этот день.
  • Запрещается ссориться, желать кому-то зла и сквернословить.
  • Нельзя заниматься домашними делами: глажку, стирку и уборку дома стоит перенести на другой день.
  • Нельзя давать или брать что-то взаймы.
  • Запрещено ходить в лес.
  • Не стоит шить, вязать и заниматься рукоделием.

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#Праздник #Запреты #День Петра и Павла #Петра и Павла