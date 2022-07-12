Суперлуна 13 июля: особенности, что можно и запрещено делать в этот период

В этот день случится два самых важных и роковых астрономических события

Почти сразу после праздника Ивана Купала наступит полнолуние в созвездии Козерога по лунному календарю, и на этот раз она будет нести энергию Суперлуния.

"Телеграф" рассказывает об особенностях полнолуния 13 июля, что можно делать в этот день и что категорически запрещено.

Полнолуние и Суперлуние 13 июля 2022 года — особенности

В среду, 13 июля, произойдет очень мощное астрологическое событие — полнолуние, его еще называют Суперлунием. Оно будет самым ярким в 2022 году: в этот день Луна достигнет фазы полнолуния в 21:37 по Киеву, но на самое близкое расстояние к Земле Луна приблизится уже в 12:05 по Киеву, 11:05 по центрально-европейскому времени, пишет aussiedlerbote.

Полнолуние 13 июля 2022 года будет самым ярким

В это время спутник Земли будет находиться в перигее, самой близкой к Земле точке своей орбиты. Когда в 21:37 Луна станет полной, она будет на 150 километров дальше от Земли, чем утром.

Полнолуние 13 июля 2022 года — что нужно делать в этот день

Это полнолуние называют роковым, так как многих знаков Зодиака ждет трансформация. У одних полнолуние повлияет на карьеру и деловую сторону жизни, других ждут большие перемены в личных отношениях. Полнолуние в Козероге – это про цели, достижения, известность и карьеру, говорит астролог astro_stasya.

"13 июля будет возможность получить поддержку от тех, кто выше и старше. Поэтому прислушивайтесь к советам умудренных жизненным опытом. Они дело говорят", — отмечает эксперт.

Хорошее время, чтобы формировать события, которые в дальнейшем будут давать стабильные результаты, хороший рост и позитивное развитие.

Это время хорошо и для определенности в любви, и для определенности в деньгах. Самое время понять, сколько вам нужно для развития и роста или кто вам нужен.

Это отличное время, чтобы получить новые навыки, поучиться тому, что в дальнейшем даст вам доход.

В это время кто-то сможет закрыть долги или понять, как это сделать оперативнее.

Луна в этот день будет способствовать нахождению более интересной и доходной работы. А это в свою очередь откроет пути для улучшения качества вашей жизни.

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Полнолуние 13 июля 2022 года — что нельзя делать в этот день

Не рекомендуется начинать что-то новое.

Нельзя ругаться.

Нельзя рисковать.

Не желательно употреблять сытную и жирную пищу.

Нежелательно делать дорогие покупки.

Не время менять имидж.

Не стоит брать и занимать деньги, оформлять кредиты.

Напомним, что полнолуние 13 июля повлияет на жизнь всех знаков Зодиака. Это астрономическое событие окажется судьбоносным для двух представителей гороскопа.