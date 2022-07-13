Чем опрыскать свеклу в июле, чтобы корнеплоды были сочными: болезни больше досаждать не будут

В середине лета стоит удобрить растение одним полезным раствором

Для того чтобы красная свекла выросла крупной, сочной и сладкой, необходимо проводить профилактику болезней, избавляться от различных вредителей и периодически подкармливать культуру.

Как пишет belnovosti, чтобы свекла лучше противостояла плохому влиянию, ее необходимо подкармливать раствором на основе борной кислотой.

Чем опрыскать красную свеклу, чтобы получить сочный и сладкий урожай

2 г борной кислоты растворяем в 0,5 л горячей воды. Весь объем доводим до 10 литров чистой водой. В полученный раствор добавляем калий хлористый (50 г). Готовой смесью проводится обработка свеклы по листьям, чтобы убрать все признаки фомоза.

В июле и августе можно проводить подкормку свеклы после бора хлористым калием. Для этого берем до 100 г на 10 л воды и обрабатываем листья.

Читайте также: Категория Lifestyle Зачем опрыскивать помидоры чесночным настоем: уберегите урожай от угрозы Если не работать на опережение, про урожай можно забыть

Ранее "Телеграф" рассказывал, зачем опрыскивать помидоры марганцовкой.