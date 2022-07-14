Тонкости сбора огурцов, которых следует придерживаться, чтобы не потерять урожай

Опытные дачники не упускают момент, когда нужно вовремя срывать плоды с кустов

После созревания этой культуры многие огородники допускают серьезные ошибки. Огурцы не только важно подкармливать в период роста, но и знать о правилах сбора урожая.

Уже созревшие плоды растения, которые вовремя не убираются с грядок, будут задерживать рост и развитие других овощей. Об этом пишет belnovosti.

Как правильно нужно срывать огурцы с грядки

Эксперты предупреждают, что в жаркий день огурцы лучше не собирать, так как есть риск, что во время хранения овощи быстро размягчатся и испортятся. Делать это лучше утром.

Также важно аккуратно отрывать созревшие плоды от кустиков: нельзя тянуть или закручивать ветки — это только навредит растению.

Ранее "Телеграф" писал, чем нельзя подкармливать огурцы, когда появились первые плоды.