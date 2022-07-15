Всего 1 ценный раствор защитит морковь от поражения гнилью: нужны только 2 компонента

Рассказываем, как приготовить раствор, защищающий от гнили овощей

Для того чтобы усилия по уходу за морковью не оказались напрасными, следует не только уберегать овощи от вредителей, но и защищать от гнили.

Опытные огородники знают, что есть один простой способ предотвращения подобной проблемы, пишет belnovosti. Полив особым раствором нужно совершать два раза в течении сезона.

Как защитить морковь от гнили — рецепт раствора

Берем ведро воды и всыпаем в него 3 грамма марганцовки. В отдельной емкости с теплой водой разводим такое же количество борной кислоты. Смешиваем компоненты.

Сначала проводим обычный полив моркови, а затем начинаем вносить подкормку. На каждый квадратный метр нужно около 2,5 литра раствора. Специалисты советуют проводить подкормку моркови как можно раньше. Через 21 день после первой обработки процедура снова повторяется.

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Добавим, что морковь можно вырастить в пакетах — это сэкономит место на огороде.