Гороскоп Таро на неделю для всех знаков: кого ждут потери, а кого повышение
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Жизнь принесет сюрпризы на этой неделе, как хорошие, так и не очень
В предпоследнюю неделю июля у некоторых получится достигнуть семейного благополучия или повышения, в то время как других ждут потери и конфликты.
Во всяком случае, именно на это указывает расклад по картам Таро, который "Телеграф" сделал на неделю с 18 по 24 июля. Вот какие карты выпали:
Овен — Шут (Дурак)
На этой неделе у Вас может появиться отличная возможность спонтанно изменить жизнь к лучшему, — не упустите ее.
Телец — Тройка мечей
Еще эта карта называется "Владыка печали", она сулит потерю чего-то важного, которую предотвратить скорее всего не удастся. Речь может идти как о человеке, так и материальных вещах, и даже о внутренних качествах. Когда Вы это переживете, в Вашей душе наступит мир и гармония.
Близнецы — пустая карта
В колоде две такие карты, и они выпадают, когда по какой-то причине невозможно дать ответ на интересующий вопрос, — возможно, Вы не готовы услышать его, а может быть еще ничего не предрешено.
Рак — Десятка кубков
Еще эта карта называется Владыка совершенного успеха, и она указывает на гармонию и благополучие, прежде всего в делах семейных, обещает покой и душевное равновесие.
Лев — перевернутый Король мечей
В этом положении карта указывает, что Вы можете на этой неделе руководствоваться ошибочными выводами, из-за чего можете быть агрессивными и несправедливыми к другим людям.
Дева — Королева жезлов
Это положительная карта, обещающая, что у Вас будут силы и желание идти к своим целям. Особенно удачной неделя выдастся на профессиональном фронте.
Весы — перевернутая Пятерка мечей
Это Владыка поражения, и она предупреждает, что у Вас может что-то пойти не по плану, свалиться внезапная проблема или несчастье. Лучше отложите все важные дела.
Скорпион — перевернутая Двойка жезлов
В этом положении карта может говорить о неуверенности и отсутствии потенциала, который Вы чувствуете, но не можете признать, на фоне чего возможны конфликты. Старайтесь сохранять нейтралитет, особенно в рабочих вопросах и коллективе.
Стрелец — Тройка пентаклей
Эта карта называется еще Владыкой материальных трудов, — в ближайшую неделю у Вас будет хорошо идти работа и профессиональный рост, может прийти признание или случиться повышение.
Козерог — перевернутый Иерофант
Не бойтесь прибегать к новому и эксцентричному, — можете сменить образ, попробовать что-то эдакое в постели с любимым или же решиться на экспериментальный подход решения любой другой насущной проблемы, это обязательно пойдет Вам на пользу.
Водолей — Королева мечей
Это королева силы и независимости, она руководствуется умом, а не сердцем, а потому ей сопутствует удача в делах и работе. Полагайтесь на свою интуицию, она подскажет Вам, как поступить лучше.
Рыбы — Суд
Это карта перерождения, единства психики, эмоций и духа, избавления от страхов и помех. В ближайшие дни в вашей жизни может что-то сильно измениться. Не бойтесь и действуйте по велению сердца и совести.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, каким знакам Зодиака повезет с деньгами до конца лета.