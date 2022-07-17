Огурцы кривые и горчат: ситуацию легко исправить с помощью этой подкормки
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Обе проблемы провоцирует стресс
При выращивании огурцов многие дачники сталкиваются с такими проблемами как пожелтение листьев огурцов, пожелтения завязей и их подсыхание, а также деформация плодов и появление горечи.
Ситуацию с кривыми и горькими огурцами легко исправить, пишет belnovosti. Для этого нужно лишь установить причины появления горечи и деформации, а потом устранить их.
Почему огурцы горькие
Горечь — это генетическая предрасположенность. Для ее избежания можно покупать современные гибриды культуры, на упаковках которых написано, что такой побочный эффект отсутствует.
Огурцы начинают горчить, когда испытали сильный стресс, в большей мере, из-за недостатка влаги. Поэтому огородники советуют совершать регулярный полив растения. Также придают горечь огурцам высокие температуры. В этом случае следует проветривать теплицы и затенять от палящего солнца.
Почему огурцы кривые
В этом случае также виноват стресс. Он может возникать как из-за недостаточного полива, так и во время похолодания, затяжных дождей. Кроме того, причиной крючковатости огурцов может быть плохое опыление.
Как избавиться от горечи и деформации огурцов
Для устранения названых проблем помогут покупные препараты, усиливающие стрессоустойчивость растений, иммунитет и выполняющие антистрессовую функцию.
Также можно самостоятельно приготовить средство, которое выполнит эти функции. Например, из дрожжей. Просто берем 100 г не сухих дрожжей и 10 л воды. Дрожжи растворяем в воде. Опрыскиваем растения по листу и поливаем под корень.
Ранее "Телеграф" рассказывал, зачем дачники подкармливают огурцы рисом.