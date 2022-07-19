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Желтеют и усыхают листья у капусты: почему это происходит и как решить проблему

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Листья капусты пожелтели и сохнут - что делать
Листья капусты пожелтели и сохнут - что делать

Рассказываем, как вырастить сочную капусту без изъянов

Чтобы вырастить здоровую капусту, придется изрядно постараться, даже несмотря на то, что этот овощ считается неприхотливой культурой. Ранее мы писали, как избежать растрескивания капусты, а теперь рассказываем о причинах пожелтения и усыхания листьев капусты.

Почему это происходит и как решить проблему, пишет belnovosti. Причинами могут быть недостаток воды, дефицит кальция, вредители.

  • Дефицит влаги. Кочанам нужен полив не менее 2 раз в 7 дней (по 3-4 л на единицу). Причем лить можно методом дождевания.
  • Дефицит кальция. Чтобы этого избежать, опытные огородники удабривают землю сернокислым калием (10-15 г на кв. м.) и хорошо проливают гряды водой.
  • Насекомые. Внимательно рассмотрите корневую часть кочерыжки и почву в лунке, выдернув одно растение из земли. Там можно заметить следы жизнедеятельности медведки, личинок хруща, проволочника, нематод. Обработка уксусом отлично помогает бороться с насекомыми.

Как избавиться от насекомых в огороде — рецепт раствора

Понадобится 1 гранёный стакан 9% столового уксуса (200 мл) и ведро воды (10 л). Раствором делаем опрыскивания листьев капусты по верху и низу, а также поливаем под корень. Обработка производится 4 раза за сезон с интервалом не менее недели.

Ранее "Телеграф" писал, какие ошибки допускает дачник, если листья капусты желтеют.

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#Капуста #Огород