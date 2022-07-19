Вы делаете это неправильно: назван способ полива помидоров, благодаря которому они не будут трескаться
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Огородники часто пользуются методом "сухого" полива томатов
Вырастить томаты на огороде не так уж и сложно. Стоит только подкармливать растения и бороться с вредителями, чтобы урожай принес хорошие и здоровые плоды. Но весь труд может оказать бесполезным, если неправильно поливать помидоры.
Опытные дачники пользуются "сухим" методом полива томатов, пишет ukr.media. Отмечается, что такой способ намного эффективнее обычного полива. К тому же благодаря "сухому" поливу помидоры практически не болеют, а их плоды не растрескиваются.
Секретный метод "сухого" полива томатов
Делаем граблями небольшие канавки между рядами помидоров и накрываем канавки пленкой. Она будет удерживать влагу в земле и не даст ей испариться. Положите шланг под пленку и хорошенько пролейте. Повторить процедуру нужно по всей грядке.
Ранее "Телеграф" рассказывал, чем удобрять помидоры в июле, чтобы плоды росли быстрее и становились крупными.