Украинки в образах ведьм снялись для календаря в поддержку ВСУ (фото)
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Календарь получил название "Так як відьма скаже".
Украинская волонтерка Дана Яровая стала инициатором создания уникального календаря, средства с продажи которого пойдут на потребности украинской армии. Во время обсуждения его тематики, вместе с другими волонтерками было принято решение сделать его ведьмацким.
На своей странице в Фейсбуке Яровая опубликовала результат их работы — снимки каждой страницы календаря, на которых девушки предстали в 12-и разных убийственных образах в 12-ти различных локациях. Всего над проектом работали более 40 человек: 12 волонтеров, 6 визажистов, 2 дизайнера, 10 фотографов, редакторы и целое издательство.
В съемке приняли участие Дана Яровая, Алла Мартынюк, Таня Руденька, Полина Федоренко, Ядвига Юра, Ольга Стоян, Марта и Ореста Брит, Лилия Украинская, Кристина Шишкарева, Светлана Андрейчук, Елизавета Шевченко. Каждая девушка сама выбирала свой образ.
Также в проекте использовано стихотворение Людмилы Горовой "Буде тобі враже, так як відьма скаже". Каждая участница также выбирала по 4 строки, которые ей больше всего пришлись по душе.
"По просьбе военных, календарь начинается с августа 2022 года, поскольку ребята не захотели ждать" — добавила Яровая.
Также напомним, что литовский журналист всего через три дня собрал необходимую сумму для приобретения байрактаров украинским защитникам.