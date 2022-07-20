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Хитрая подкормка, чтобы ягоды малины выросли крупными и сладкими

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Чем подкармливать малину в июле 2022 года
Чем подкармливать малину в июле 2022 года

Подкормка на основе травы, хлеба и банановых шкурок обеспечит огромный урожай малины

При правильном уходе за малиной можно ежегодно собирать крупную ягоду, при этом растение не будет болеть.

Чтобы обеспечить себя гарантированным урожаем, малину можно подкармливать не только перегноем, пишет belnovosti. Альтернативой может стать питательный настой из травы, хлеба и банановых шкурок.

Чем удобрить малину в июле — рецепт настоя

На четверть закладываем емкость травой, добавляем хлеб и несколько шкурок банана. Настаиваем средство на протяжении 7 дней. Затем разводим настой чистой водой из расчета 1:5 и добавляем 1 ст. л гумата калия.

Чтобы напитать малину железом, опытные дачники советуют развести в 5 л около ½ ч. л. купороса.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что делать, если малина сильно разрастается.

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#Малина #Сад #Удобрение