Хитрая подкормка, чтобы ягоды малины выросли крупными и сладкими

Подкормка на основе травы, хлеба и банановых шкурок обеспечит огромный урожай малины

При правильном уходе за малиной можно ежегодно собирать крупную ягоду, при этом растение не будет болеть.

Чтобы обеспечить себя гарантированным урожаем, малину можно подкармливать не только перегноем, пишет belnovosti. Альтернативой может стать питательный настой из травы, хлеба и банановых шкурок.

Чем удобрить малину в июле — рецепт настоя

На четверть закладываем емкость травой, добавляем хлеб и несколько шкурок банана. Настаиваем средство на протяжении 7 дней. Затем разводим настой чистой водой из расчета 1:5 и добавляем 1 ст. л гумата калия.

Чтобы напитать малину железом, опытные дачники советуют развести в 5 л около ½ ч. л. купороса.

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