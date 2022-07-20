Налет и подтеки исчезнут за ночь: хитрые хозяйки используют раствор из 2 копеечных ингредиентов

Унитаз будет чистым без особых усилий

Со временем унитаз начинает желтеть — на нем образовываются известковые налеты и подтеки, от которых достаточно трудно избавиться даже покупными очищающими средствами. Логично, что многие хозяйки задаются вопросом, чем недорого и быстро очистить унитаз.

Известковый налет и подтеки исчезнут за ночь, если воспользоваться одним отличным рабочим средством всего из двух дешевых компонентов, пишет cpykami. Понадобится соль и пищевая сода.

Как восстановить белизну унитаза

Смешиваем 100 гр обычной соли, 1 ст. л. пищевой соды и 100 мл воды. Размешиваем, пока соль не растворится. Переливаем средство в унитаз, стараясь, чтобы оно попало на стенки. Оставляем на ночь. Утром просто проходимся ершиком. Наносить такое средство рекомендуется один раз в неделю.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как шипучий аспирин помогает справиться с известняковым налетом в унитазе.