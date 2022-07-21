Цветы выглядят хило и не растут: универсальная подкормка для комнатных растений из популярного фрукта

Не нужно покупать дорогие средства, чтобы подкормить комнатные цветы

Вокруг цветов существует много примет и поверий. Эзотерики заверяют, что комнатные растения притягивают в дом удачу и богатство. Поэтому очень обидно, если цветы перестали цвести, отказываются расти, да и выглядят хило.

Опытные садоводы заявляют, что комнатные цветы с удовольствием откликаются на разные подпитки, пишет belnovosti. Питательный раствор можно приготовить из банана, а точнее с его кожуры.

Польза банановой кожуры для растений

Питательная кожура содержит в большом количестве клетчатку, витамины. Она является источником многих аминокислот, поэтому считается универсальным удобрением для растений и домашних цветов.

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Как приготовить банановый настой для полива растений

В банку или любую другую емкость помещаем кожуру нескольких бананов и щепотку коричневого сахара. Емкость до краев заливаем обычной водой и настаиваем под крышкой 2 дня. Готовую смесь разводим в воде 1:1 и опрыскиваем цветы.

Ранее "Телеграф" рассказывал о комнатных растениях, которые не требуют постоянного ухода.