Как решить проблему запаха старости в квартире: лайфхаки от продвинутых хозяек

Если нет возможности сделать косметический ремонт, убрать неприятный запах в доме можно в несколько этапов

От различных запахов избавиться бывает не так-то просто. В отличие от "аромата" сигарет в машине, о котором мы писали ранее, убрать от запаха старости жилое помещение – задача не из легких, однако вполне выполнимая.

Об эффективных способах устранения затхлости в квартире пишет belnovosti. Специалисты советуют сделать хотя бы небольшой косметический ремонт, но если нет возможности, то для начала нужно убрать весь хлам.

Как убрать запах старости

Уберите из квартиры старую мебель, ковры и прочее. Используемые вещи следует хорошенько проветрить, почистить, в идеале – обработать парогенератором. Все шторы и покрывала нужно постирать, полы и плинтусы – вымыть с хлоркой.

Обои, которые являются основным источником запаха в старых квартирах, следует обработать, распылив спиртосодержащую жидкость. Подойдет обычный антисептик.

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