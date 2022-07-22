Урожай на зависть всем: чем подкормить малину, чтобы ветки ломились от ягод

Чтобы малина порадовала хорошим урожаем, нельзя забывать о соответствующем уходе.

Чтобы вырастить крупную и сладкую малину, важно провести ряд нехитрых агротехнических мероприятий, а также своевременно удобрять ее, внося нужные подкормки. Особенно если растение постоянно растет на одном и том же месте.

Очень часто дачники просто вносят перегной и часто поливают малину, однако есть отличное средство, которое станет отличной альтернативой этому удобрению. Речь идет о питательном настое из травы, пишет belnovosti.

Чем подкормить малину для огромного урожая: рецепт

Без урожая малины вы не останетесь, если удобрите растение питательным настоем из травы, хлеба и банановых шкурок. Как приготовить раствор:

Емкость на четверть заложите травой, добавьте хлеб и несколько шкурок банана.

Через 7 дней раствор разведите чистой водой из расчета 1:5 и добавить 1 ст. л гумата калия.

А чтобы напитать малину железом, также можно развести в 5 л воды около ½ ч. л. купороса.

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