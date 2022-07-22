Чем подкармливать картошку во время цветения: размер клубней вас поразит

Благодаря этим подкормкам картофель станет намного больше и вкуснее.

Наверняка нет такого дачника, который не хочет, чтобы его урожай картофеля был большим и крупным, а для этого за культурой нужно хорошо ухаживать и вовремя удобрять. Мы уже писали, когда и чем подкармливать картофель, чтобы насытить растение важными элементами, а теперь рассказываем, какое удобрение нужно внести во время его цветения.

Период цветения очень важен, ведь в это время происходит активный рост клубней. А чтобы они набрали хорошую массу и стали крупными, им нужно помочь, пишет belnovosti. В основном для этого нужно всего две подкормки. Какие именно — читайте далее.

Чем удобрить картофель во время цветения

Первая подкормка — калийная. Чтобы ее приготовить возьмите 3 столовые ложки древесной золы и смешайте с 1 чайной ложкой сульфата калия. После залейте все 10 литрами воды. Вносить удобрение нужно сразу после приготовления под корень.

Вторая подкормка — это внекорневое удобрение. Для этого также можно брать древесную золу. Она хорошо насыщает растения питательными веществами, и защищает их от вредителей. Как приготовить: литр золы растворите в десяти литрах воды и опрыскайте кусты.

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