Хитрость опытного огородника, у которого всегда получается обильный и сочный урожай помидоров

Все дачники хотят получить богатый урожай томатов, однако не всем это удается. Что уж говорить о получении сочных плодов овоща.

Как оказалось, добиться этой цели не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Достаточно воспользоваться одним ингредиентом — поваренной солью, с помощью которой можно решить множество садово-огородных вопросов, в частности, чем опрыскать помидоры в августе, чтобы получать сочные томаты до осени.

Как опрыскать помидоры солью, чтобы получить сочный урожай

Есть три варианта подкормки для помидоров с солью:

Применяем опрыскивание концентрированным солевым раствором. Для этого в 10 литрах воды растворяем 200-300 г соли. Вносим подкормку не чаще, чем раз в месяц. Такой состав защищает томаты от фитофторы. Продлеваем плодоношение таким средством: в 10 литрах воды растворяем 1 стакан древесной и 1 ст. л. соли. Все перемешиваем и поливаем растения под корень – по 1 литру на кустик. Обработку осуществляем раз в неделю. Увеличиваем сахаристость и улучшаем вкусовые качества. Для этого в 10 литрах воды растворяем 1 ст. л. соли. Поливаем раз в две недели – по литру на кустик.

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Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно поливать помидоры, чтобы был большой урожай.